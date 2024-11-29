За повідомленнями, знищення радіолокаційної станції, ймовірно, було здійснене за допомогою американських ракет ATACMS. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Army Recognition.

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Що відомо про радар "Надгробок"

Втрата цього радара значно ускладнює для РФ виявлення та знищення повітряних загроз на великих відстанях.

64Н6 з цікавою назвою "Надгробок" є тривимірною радіолокаційною станцією кругового огляду, яка забезпечує раннє виявлення цілей, визначення їх координат та передачу даних до командного пункту ЗРК. Цей радар є ключовим компонентом комплексів С-300ПМ і С-400.

Основні характеристики:

Дальність виявлення: до 300-400 км (залежно від висоти цілі);

Діапазон роботи: сантиметрові хвилі (С-діапазон);

Кількість супроводжуваних цілей: до 200;

Робоча висота: від кількох метрів до 40-50 км.

Радар оснащений фазованою антенною решіткою для швидкого сканування простору, здатний працювати в автоматичному режимі, передаючи дані до командного центру.

Чому "Надгробок" такий важливий?

Ця радіолокаційна станція є "очима" комплексів С-300 і С-400, забезпечуючи виявлення цілей на великих дистанціях ще до запуску ракет. "Надгробок" це суттєва частина боєздатності всієї системи протиповітряної оборони Росії, де пріоритетними є саме С-300 та С-400.

Разом із тим, радар є вразливим для високоточних атак, таких як удари ракет ATACMS. Нейтралізація ключових компонентів ППО дозволяє знизити ефективність російських систем і створює додаткові переваги для українських сил у повітряному просторі.

Нагадаємо, 28 листопада українські розвідники знищили радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Подльот" в окупованому Криму. Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів.