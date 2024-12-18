OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что это не первый удар украинских сил по аэродрому Миллерово. К слову, Дональд Трамп может отменить разрешение, которое предоставил Джозеф Байден Украине относительно ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.

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Не используют Миллерово как до войны

Кононученко отметил, что первый удар по авиабазе Миллерово был нанесен ракетой "Точка-У" еще 25 февраля 2022 года – в первые дни войны. Тогда еще не была оккупирована Луганская область, и украинские силы смогли оттуда осуществить атаку, полностью уничтожив один российский самолет Су-30 и повредить еще один.

Это, по его словам, был фактически первый удар Украины по российской территории после начала полномасштабного вторжения. После того аэродром в Миллерово еще несколько раз Украина атаковала имеющимися у нас средствами.

В то же время сегодня эта авиабаза не используется россиянами как до войны. Тогда это было место постоянного базирования самолетов Су-30. Сейчас это больше аэродром подлета для боевых самолетов, которые выполняют свои боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения,

– подчеркнул военный обозреватель.

Впрочем, по его мнению, вероятно, ракеты ATACMS сейчас поразили очередные российские самолеты. Это могут быть как истребители, так и штурмовики, потому что Миллерово – такая себе перевалочная база на подлете к фронту.

Ракеты ATACMS действительно достают до этой авиабазы, которая расположена в 300-километровой зоне их досягаемости. Поскольку Украина имеет разрешение на нанесение ударов по территории России, то Миллерово, как отметил OSINT-аналитик, – это вполне логичная и закономерная наша цель.

"Очень вероятно, что она была достигнута. Потому что, как показывает практика, россияне могут сбить 1 – 2 из наших ракет, которые летят по их целям, но точно не все", – резюмировал Виталий Кононученко.

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