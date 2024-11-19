24 Канал пише, що помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив дозвіл США в інтерв'ю виданню O Globo.

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Що заявив Ніколс про дозвіл бити по Росії

Помічник Ентоні Блінкена заявив, що справді Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами ATACMS углиб території Росії.

За словами Браяна Ніколса, дозвіл означатиме, що Україна зможе краще захищати себе, а Росії дасть зрозуміти, що її прагнення захопити Україну не буде успішним.

Також посадовець припустив, що таким чином Росія може вирішити почати мирні переговори або навіть узагалі вийти з української території.

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До речі, помічник Ентоні Блінкена заявив, що на саміті G20 буде чіткий заклик до припинення війни в Україні. Проте наразі невідомо, чи про це згадають в підсумковій декларації лідерів.