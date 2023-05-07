Президент Чехії – генерал у відставці. Він до 2018 року очолював військовий комітет НАТО і був нагороджений урядами Чехії та Франції за порятунок французьких військ, оточених сербами під час війни в Боснії в 1993 році.

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Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Під час нещодавніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Павел застеріг, що вони більше не мають того елементу несподіванки, який допоміг успішним наступам у Харківській та Херсонській областях.

За словами президента Чехії, Зеленський попросив його та його словацьку колегу Зузану Чапутову, щоб їхні країни озброїли по одній українській механізованій бригаді перед довгоочікуваним контрнаступом.

Очевидно, вони досі відчувають, що не мають всього необхідного для успішного початку операції,

– додав Павел.

Оскільки підготовка все ще триває, під час зустрічей минулого тижня президент Чехії звернувся до Шмигаля із закликом не "прискорювати темпи, поки ЗСУ не будуть повністю підготовленими".

"Адже для декого може виникнути спокуса підштовхнути їх, продемонструвати якісь результати. Буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що у них не буде іншого шансу, принаймні, не цього року", – вважає Павел.

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з втратами, незалежно від чисельності своїх сил, тому країна просто не може дозволити собі провалити цей наступ.

"Тому що це надзвичайно складно з точки зору підготовки особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним", – зауважив чеський президент.

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Росія поки що має достатньо техніки

Павел розповів, що основним проханням Зеленського під час їхньої зустрічі були боєприпаси, оскільки він намагався наростити сили України для весняного контрнаступу.

Володимир Зеленський – людина, яка не має часу ходити навколо проблеми, і я з самого початку нашої зустрічі дав зрозуміти, що я також не є людиною дипломатичної мови. Тому я закликав його перейти одразу до проблеми, а він сказав: "Ну, добре, нам потрібно багато боєприпасів",

– згадує президент Чехії.

Після цього глава держави дав йому список всього необхідного обладнання.

"Вони намагаються створити до дев'яти механізованих бригад. І оскільки він зустрівся зі мною і Зузаною Чапутовою в один день, він запитав нас, чи можемо ми взяти з кожної країни по одній бригаді, а це фактично близько 35 танків, 100 бронетранспортерів та боєприпаси", – зауважив Павел.

За його словами, для Чехії зараз це буде надзвичайно важко, адже вона вже передала:

трохи менше як 100 танків, особливо Т72, багато з яких модернізовані,

приблизно таку ж кількість БТРів,

артилерію,

ракетні установки і велику кількість боєприпасів.

"Де у нас ще є певний потенціал – це системи протиповітряної оборони з певною кількістю ракет, які будуть їм дуже корисними", – зазначив чеський лідер.

Павел наголосив, що Київ не повинен недооцінювати росіян, позаяк у них є достатньо живої сили та досі достатньо техніки – навіть якщо вона старіша, Росія має велику кількість артилерії та багато боєприпасів.

"Вони не такі вже й недієздатні з точки зору оборони. І, звичайно, перебуваючи в обороні, їм легше, тому що Україна зазнає втрат, навіть якщо вони добре підготовлені. Тому атакувати такого ворога, як Росія, буде важко, і росіян не вдасться застати зненацька вдруге", – вважає президент Чехії.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що Сполученим Штатам відомо про те, що Сили оборони готують контрнаступ у наступні тижні. Він додав, що плани Росії вже зазнали поразки, позаяк початкові наміри Кремля стерти Україну з мапи, підкорити та знищити її як незалежну державу не вдалися.