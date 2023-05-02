Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Найімовірніше, перші операції відбудуться вже у травні.

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Контрнаступ запланований на наступні тижні

Блінкен заявив, що плани Росії вже зазнали поразки, позаяк початкові наміри Кремля стерти Україну з мапи, підкорити та знищити її як незалежну державу не вдалися.

Це провалилось і не матиме успіху. Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Подивімось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою – найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир,

– заявив держсекретар.

Також він прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру. Лідер КНР Сі Цзіньпін нещодавно провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Головний американський дипломат заявив, що США відкриті до відповідальних зусиль з просування миру від будь-якої країни. Проте будь-яка мирна угода має базуватись на захисті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Варто зауважити, що в лютому Китай оприлюднив свою мирну пропозицію, яка закликає до припинення вогню, переговорів і припинення санкцій проти Росії. Документ не містить багато деталей, однак повторює звинувачення Кремля в тому, що у путінському вторгненні нібито винні західні країни.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що надання Силам оборони сучасних винищувачів F-16 дуже б допомогло у звільненні окупованих росіянами територій. Проте Україна не чекатиме їх для початку контрнаступу. Водночас, за словами президента, Заходу не варто боятися реакції Росії на надання літаків, адже найстрашніше вже відбулося – Кремль розпочав повномасштабну війну.