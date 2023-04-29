На думку глави держави, контрнаступ має початися раніше. Про це він заявив у великому інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, повідомляє 24 Канал.
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Тягнути з контрнаступом не будуть
Зеленський зазначив, що надання Силам оборони винищувачів F-16 дуже б допомогло.
Але ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і ми починатимемо ще до того, як у нас з'являться F-16 або щось іще. Заспокоювати Росію, що у нас ще є кілька місяців, щоб почати навчатися на літаках, і потім вже почнемо… Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед,
– наголосив президент.
За його словами, раніше Україна просила закриття неба, аби захистити цивільне населення, а зараз – щоб супроводжувати контрнаступ Збройних сил.
Український лідер підсумував, що не варто боятися реакції Росії на надання літаків. Позаяк найстрашніше вже відбулося – вони почали повномасштабну війну.
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Коротко про майбутній контрнаступ ЗСУ
- Контрнаступ Сил оборони є наразі однією з гарячих тем як в українському, так і західному інформаційному просторі.
- Міністр оборони Олексій Резніков 28 квітня повідомив, що підготовка до наступальних операцій – уже на фінішній прямій.
- Також подібну думку озвучив керівник ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, Україна наближається до знакової битви. Однак, коли вона розпочнеться, не розголошуватимуть.
- Президент Володимир Зеленський і раніше наголошував, що український контрнаступ точно відбудеться і буде успішним. Проте для цього наша армія потребує далекобійної зброї, авіації та артилерії.
- Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що не варто вважати контрнаступ останньою битвою. Адже нею буде та, яка "призведе до повного звільнення українських територій".