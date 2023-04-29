У безпековій допомозі Україні не може бути жодних табу. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентами Чехії та Словаччини, інформує 24 Канал.

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Україна готується до контрнаступу

Зеленський розповів колегам про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи. Він пояснив, що кожне штучне обмеження щодо військової допомоги – це чергова можливість для терору Росії. Абсолютно справедливо надати нашим воїнам все, що потрібно для захисту. Це стосується далекобійної зброї та авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки.

Журналісти запитали президента про підготовку до контрнаступу. Він лаконічно відповів, що "контрнаступ буде".

Ми готуємось до контрнаступу і всі це знають, тому деталі наших домовленостей озвучувати не буду,

– нагадав Зеленський.

Зволікання – це нові жертви

Секретар РНБО Олексій Данілов до цієї теми додав, що зволікання з рішеннями про поставку Україні бойової сучасної авіації – це відтягування закінчення війни й російської поразки. Це призводить до загибелі мирних людей, серед яких – діти.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував у твітері фото зруйнованого будинку в Умані. Він зазначив, щоб Росія не повторила це у світі, Україна має отримати багато зброї. Крім того, чиновник закликав посилити санкції та нарешті почати виганяти росіян з міжнародних організацій.