Про це під час пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал. Посадовець відзначив, що наша армія отримала чимало сучасної техніки, особливо в контексті "броньованого кулака". Зараз наші воїни опановують її.

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Коли Україна почне контрнаступ

Очевидно, що Олексій Резніков не назвав жодних термінів щодо початку наступальних дій для звільнення територій. Однак міністр оборони назвав необхідні умови. Вони, здавалося б, прості, але важливі: рішення командування та відповідні погодні умови.

Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо,

– заявив міністр.

Олексій Резніков також відзначив, що зараз завершуються навчання українських військових на різних типах іноземної броньованої техніки й екіпажі повертаються до України.

Підготовка завершується, окрім зброї й техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Я вам нагадаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять в першу чергу Leopard 2 та Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1,

– відзначив Резніков.

США ще в січні оголосили про надання Україні 31 танка M1 Abrams. Однак, на думку Олексія Резнікова, ця бронетехніка не братиме участі у найближчих наступальних операціях ЗСУ.

Україна може наближатися до фінальної битви

Напередодні керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви і всі це розуміють. Однак коли ця битва розпочнеться – таємниця.

За словами Буданова, сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї не змушують його переглянути свої ж прогнози, адже всі розуміють, що рано чи пізно війна закінчиться. Варто нагадати, що ще наприкінці минулого року очільник ГУР МО прогнозував завершення війни цього року та низку "цікавих процесів" у війні.