Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 Канал. Чиновник отметил, что наша армия получила немало современной техники, особенно в контексте "бронированного кулака". Сейчас наши воины овладевают ею.

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Когда Украина начнет контрнаступление

Очевидно, что Алексей Резников не назвал никаких сроков начала наступательных действий для освобождения территорий. Однако министр обороны назвал необходимые условия. Они, казалось бы, просты, тем не менее важны: решение командования и соответствующие погодные условия.

Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, далее дело за Генеральным штабом, за командованием. Как только будет божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем,

– заявил министр.

Алексей Резников также отметил, что сейчас завершаются учения украинских военных на разных типах иностранной бронированной техники, и экипажи возвращаются в Украину.

Подготовка завершается, кроме оружия и техники, еще нужно освоить ее нашим военным. Мы получили очень современные системы, особенно в части бронированного кулака. Я вам напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2 и Challenger, чуть позже приедут Leopard 1,

– отметил Резников.

США еще в январе объявили о предоставлении Украине 31 танка M1 Abrams. Однако, по мнению Алексея Резникова, эта бронетехника не будет участвовать в ближайших наступательных операциях ВСУ.

Украина может приближаться к финальной битве

Накануне руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к знаковому сражению и все это понимают. Однако когда эта битва начнется – тайна.

По словам Буданова, сегодняшние условия, темпы поставок западного оружия не заставляют его пересмотреть свои прогнозы, ведь все понимают, что рано или поздно война закончится. Следует напомнить, что еще в конце прошлого года глава ГУР МО прогнозировал завершение войны в этом году и ряд "интересных процессов" в войне.