Эту теорию в эфире 24 Канала прокомментировала руководительница объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она заявила, что пока не стоит делать такие оптимистичные прогнозы.
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Россияне готовятся к бегству из Крыма?
Собеседница акцентировала, что даже те "жесты доброй воли", которые россияне уже осуществляли, были спровоцированы очень мощной и тщательно спланированной работой Сил обороны Украины.
Оккупанты на эти "жесты" пошли только тогда, когда осознали, что перспектив у них уже нет. Поэтому той ниточкой, которая еще соединяла их с какими-либо более или менее перспективами выживания, они и пользовались,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
В качестве примера она вспомнила Антоновский мост, по которому россияне бежали из Херсона на левобережье Херсонской области, и катера, на которых россияне сбежали с острова Змеиный.
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"Поэтому мы не говорим о "жесте доброй воли". Мы говорим о том, что они, вероятнее всего, эти маневры совершили с целью усиления на определенных направлениях", – заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".
В частности, речь идет об усилении на Запорожском направлении и закреплении на Херсонском направлении для того, чтобы сдержать хотя бы первую волну наступления Вооруженных Сил Украины.
В любом случае, мы продолжаем контрбатарейную борьбу, надеясь на помощь движения сопротивления и эффективную работу нашей разведки для того, чтобы мы четко знали, куда они переместились и как нам нужно работать,
– резюмировала Наталья Гуменюк.
Маневры россиян в Крыму
- Россияне опустошили военный склад в Крыму с танками, бронетехникой и артиллерией. Аналитик Брэди Африк из Американского института предпринимательства показал спутниковые кадры, демонстрирующие пустоту на месте, где когда-то был склад.
- К слову, это уже не первый пример вывоза техники из Крыма. Похожие кадры появлялись с начала 2023 года. Поэтому в сети стали предполагать, что россияне таким образом готовятся к бегству из Крыма.