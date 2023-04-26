О том, что россияне вывели технику из военного состава на временно оккупированном полуострове, сообщил аналитик Брэди Африк из Американского института предпринимательства.

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Спутниковые фото военного склада в Крыму

На спутниковых снимках на 25 апреля видно, что на месте военного склада в Крыму теперь пустырь. Однако еще 11 февраля на том же месте стояли боевые машины, танки и артиллерийские орудия.

Также он поделился еще одним последним изображением военного состава. На фото отчетливо видны свежие следы транспортных средств, словно разбегающиеся в разные стороны.



Фото пустого военного склада в Крыму – 25 апреля

Россияне готовят Крым к контрнаступлению ВСУ