Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, деоккупация вначале Крыма может уберечь Украину от негативных последствий в будущем.
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"Уничтожить противника в тылу"
Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес на днях заявил, что Крым может быть уволен ранее восточные части Донецкой и Луганской областей. Это мнение поддерживает и Роман Свитан.
Крым, вероятно, будет первый мощной победой украинских войск. Поскольку выход в сторону Донбасса без увольнения Крыма грозит такими же последствиями, как в прошлом году. Нельзя оставлять российские группировки в Крыму и освобождать Донбасс,
– подчеркнул Роман Свитан.
В частности, потому, что россияне могут выйти и снова ударили в тыл, что может иметь катастрофические последствия. Свитан подытожил, что согласно законам ведения войны необходимо уничтожить противника, который есть в тылу, то есть в Крыму. А уже после этого двигаться в сторону Донбасса и России.
Роман Свитан о деоккупации Крыма: смотрите видео
"Хлопок" в Крыму
Стоит напомнить, что в ночь на 24 апреля россияне сообщили, что вроде бы Севастополь атаковали надводными дронами. В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что "сезон хлопка" можно считать открытым.
"Три беспилотных катера пытались нанести боевое поражение Севастопольской бухты. Результаты, вероятно, будут озвучены нашим Генштабом в ближайшее время", – отметил полковник ВСУ в запасе.
Российская пропаганда преподносит это в своем ИПСО как "неизвестные морские дроны", чтобы прикрыть некоторые свои промахи и работу сил противовоздушной обороны.
Россияне паникуют из-за предстоящего освобождения Крыма
- Большинство своих территорий Украина вернет военным путем. Об этом заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его словам, Россия уже готовится к освещению будущего "жеста доброй воли" оккупантов с Крымского полуострова.
- В Генштабе ВСУ сообщили о том, что Россия взимает военных с временно оккупированного Скадовска в Крым. Вероятно, готовясь к предстоящему контрнаступлению ВСУ.
- Кроме того, россияне пытаются укрепить оборону и самого Севастополя. Там сейчас даже выставили в защиту боевых дельфинов.