Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, деоккупация вначале Крыма может уберечь Украину от негативных последствий в будущем.

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"Уничтожить противника в тылу"

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес на днях заявил, что Крым может быть уволен ранее восточные части Донецкой и Луганской областей. Это мнение поддерживает и Роман Свитан.

Крым, вероятно, будет первый мощной победой украинских войск. Поскольку выход в сторону Донбасса без увольнения Крыма грозит такими же последствиями, как в прошлом году. Нельзя оставлять российские группировки в Крыму и освобождать Донбасс,

– подчеркнул Роман Свитан.

В частности, потому, что россияне могут выйти и снова ударили в тыл, что может иметь катастрофические последствия. Свитан подытожил, что согласно законам ведения войны необходимо уничтожить противника, который есть в тылу, то есть в Крыму. А уже после этого двигаться в сторону Донбасса и России.

Роман Свитан о деоккупации Крыма: смотрите видео

"Хлопок" в Крыму

Стоит напомнить, что в ночь на 24 апреля россияне сообщили, что вроде бы Севастополь атаковали надводными дронами. В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что "сезон хлопка" можно считать открытым.

"Три беспилотных катера пытались нанести боевое поражение Севастопольской бухты. Результаты, вероятно, будут озвучены нашим Генштабом в ближайшее время", – отметил полковник ВСУ в запасе.

Российская пропаганда преподносит это в своем ИПСО как "неизвестные морские дроны", чтобы прикрыть некоторые свои промахи и работу сил противовоздушной обороны.

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