Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, деокупація спочатку Криму може вберегти Україну від негативних наслідків в майбутньому.

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"Знищити противника в тилу"

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес днями заявив, що Крим може бути звільнений раніше ніж східні частини Донецької та Луганської областей. Цю думку підтримує і Роман Світан.

Крим, ймовірно, буде першою потужною перемогою українських військ. Оскільки вихід в сторону Донбасу без звільнення Криму загрожує такими ж наслідками, як минулого році. Не можна залишати російські угруповання в Криму і звільняти Донбас,

– наголосив Роман Світан.

Зокрема тому, що росіяни можуть вийти та знову вдарили в тил, що може мати катастрофічні наслідки. Світан підсумував, що згідно із законами ведення війни, необхідно знищити противника, який є в тилу, тобто в Криму. А вже після цього рухатися в сторону Донбасу та Росії.

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"Бавовна" в Криму

Варто нагадати, що у ніч на 24 квітня росіяни повідомили, що начебто Севастополь атакували надводними дронами. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що "сезон бавовни" можна вважати відкритим.

"Три безпілотні катери намагались завдати бойового ураження Севастопольської бухти. Результати, ймовірно, будуть озвучені нашим Генштабом найближчим часом", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Російська пропаганда підносить це у своєму ІПСО як "невідомі морські дрони", щоб прикрити деякі свої промахи та роботу сил протиповітряної оборони.

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