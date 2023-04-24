Крим у частині Півдня є величезною воєнною базою та колосальним логістичним центром. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що півострів був, є і буде залишатись стратегічним на всьому Чорноморському узбережжі.

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Росія може удатися до ядерного блефу

Черник пояснив це, зокрема, тим, що через Кримський міст та Азовське море повітрям, водою, залізницею та автошляхом рухається колосальна кількість людського ресурсу і матеріально-технічних засобів, які підживлюють усе південне угруповання окупантів.

Крим вважали однією з "червоних ліній" для Росії. Але на думку військового експерта, росіяни вже всі "червоні лінії" перетнули.

"Якщо ми відіб'ємо Крим, а це неминуче станеться, країна-агресорка може удатися лише до ядерного блефу. Але вони ним лякають з початку цієї війни", – зауважив він.

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Дошкульний удар

Черник впевнений, що Крим є сакральним для Кремля, і український контрнаступ на півострів стане дошкульним ударом для росіян.

Але й це буде кінцеве перекреслювання політичної кар'єри в першу чергу Владіміра Путіна. По ньому буде завдано найсильніший удар, як тільки нам вдасться деокупувати Крим,

– наголосив співрозмовник.

Черник згадав події минулої осені, коли загарбники включали окуповані території до складу Росії.

Було багато лементу, що це вже "їхня територія", українські сили будуть битися на ній, і що це буде тою самою "червоною лінією", після якої станеться апокаліпсис. Але апокаліпсис не стався і не станеться,

– стверджує військовий експерт.

На його думку, як би це дивно не звучало, але з воєнної точки зору деокупація Криму не є аж таким складним завданням.

"Потрібні далекобійні ракети з дальністю ураження 300 плюс кілометрів. Наші союзники їх мають. А також хороша авіація, яка має на борту ракети "повітря – повітря" для винищування усіх потенційних транспортних вантажів до півострова", – резюмував Петро Черник.

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