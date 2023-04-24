Крым в части Юга – огромная военная база и колоссальный логистический центр. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что полуостров был, есть и будет стратегическим на всем Черноморском побережье.

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Россия может прибегнуть к ядерному блефу

Черник пояснил это, в частности, тем, что через Крымский мост и Азовское море по воздуху, воде, железной дороге и автодороге движется колоссальное количество человеческого ресурса и материально-технических средств, подпитывающих всю южную группировку оккупантов.

Крым считали одной из "красных линий" для России. Но, по мнению военного эксперта, россияне уже все "красные линии" пересекли.

"Если мы отобъем Крым, а это неизбежно произойдет, страна-агрессор может прибегнуть только к ядерному блефу. Но они им пугают с начала этой войны", - отметил он.

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Ощутимый удар

Черник уверен, что Крым сакральный для Кремля, и украинское контрнаступление на полуостров станет ощутимым ударом для россиян.

Но и это будет окончательным перечеркиванием политической карьеры в первую очередь Владимира Путина. По нему будет нанесен сильнейший удар, как только нам удастся деоккупировать Крым,

– подчеркнул собеседник.

Черник вспомнил события прошлой осени, когда захватчики включали оккупированные территории в состав России.

Было много крика, что это уже "их территория", украинские силы будут биться на ней, и что это будет той самой "красной линией", после которой последует апокалипсис. Но апокалипсис не произошел и не произойдет,

– утверждает военный эксперт.

По его мнению, как бы это странно ни звучало, но с военной точки зрения деоккупация Крыма не является такой уж сложной задачей.

"Нужны дальнобойные ракеты с дальностью поражения 300 плюс километров. У наших союзников они есть. А также хорошая авиация, которая имеет на борту ракеты "воздух – воздух" для истребления всех потенциальных транспортных грузов на полуостров", – резюмировал Петр Черник.

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