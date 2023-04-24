Симферополь, Севастополь и Керчь украшены желтыми лентами и граффити, на улицах этих городов нацистский знак "Z" – превращается в песочные часы. Об этом пишет 24 Канал.
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Проукраинские символы в Крыму
Всего за выходные активисты смогли сделать 32 граффити. Там отмечают, что оккупанты усиливают контрразведывательный режим и увеличивают количество камер наблюдения.
Движение "Желтая Лента" имеет свой чат-бот в телеграме, так что все желающие могут присоединиться к команде.
Нас тысячи, каждый из нас понимает ответственность и последствия, и каждый из нас будет идти до конца,
– говорится в сообщении.
Проукраинские граффити в оккупированном Крыму: смотрите фото
Активисты оставили патриотические граффити: смотрите видео
Проукраинские граффити в Крыму: смотрите видео
Неспокойная ночь в Крыму
- Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что Черноморский флот России отбивает атаку надводных беспилотников на город.
- Оккупанты сначала утверждали, что "бахнуло что-то" не в воздухе, ведь в таком случае сработала бы сигнализация машин. Впоследствии они написали, что уже от второго взрыва весь город проснулся, потому что из-за него и сработала сигнализация.
Враг готовится к оборонным действиям
- Отметим, что в последние недели все больше разговоров о том, что оккупанты готовятся к оборонным действиям непосредственно на Крымском полуострове. То есть они понимают, что Украина рано или поздно придет возвращать свое.
- Собственно, захватчики роют окопы, перебрасывают технику и личный состав в этот регион и создают фортификационные сооружения. В частности, об этом сообщалось в командовании украинской армии.
- Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк убеждена, что развернул враг это строительство даже не для того, чтобы удержать под своим контролем Крым, а просто для того, чтобы иметь на чем отмывать деньги.