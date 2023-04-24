Сімферополь, Севастополь та Керч прикрашений жовтими стрічками та графіті, на вулицях цих міст нацистський знак "Z" — перетворюється на пісочний годинник. Про це пише 24 Канал.

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Проукраїнські символи в Криму

Загалом за вихідні активісти змогли зробити 32 графіті. Там зазначають, що окупанти посилюють контррозвідувальний режим та збільшують кількість камер спостереження.

Рух "Жовта Стрічка" має свій чат-бот у телеграмі, тож всі охочі можуть долучитися до команди.

Нас тисячі, кожен з нас розуміє відповідальність та наслідки, і кожен з нас буде йти до кінця,

– йдеться у повідомленні.

Проукраїнські графіті в окупованому Криму: дивіться фото

Активісти залишили патріотичні графіті: дивіться відео

Проукраїнські графіті в Криму: дивіться відео

Неспокійна ніч в Криму

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот Росії відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Окупанти спершу стверджували, що "бахнуло щось" не в повітрі, адже в такому разі спрацювала б сигналізація машин. Згодом вони написали, що уже від другого вибуху все місто прокинулось, адже через нього й спрацювала сигналізація.

Ворог готується до оборонних дій