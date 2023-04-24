Сімферополь, Севастополь та Керч прикрашений жовтими стрічками та графіті, на вулицях цих міст нацистський знак "Z" — перетворюється на пісочний годинник. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Як Росія відреагує на втрату Криму і чи вдарить ядеркою по Україні
Проукраїнські символи в Криму
Загалом за вихідні активісти змогли зробити 32 графіті. Там зазначають, що окупанти посилюють контррозвідувальний режим та збільшують кількість камер спостереження.
Рух "Жовта Стрічка" має свій чат-бот у телеграмі, тож всі охочі можуть долучитися до команди.
Нас тисячі, кожен з нас розуміє відповідальність та наслідки, і кожен з нас буде йти до кінця,
– йдеться у повідомленні.
Проукраїнські графіті в окупованому Криму: дивіться фото
Активісти залишили патріотичні графіті: дивіться відео
Проукраїнські графіті в Криму: дивіться відео
Неспокійна ніч в Криму
- Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот Росії відбиває атаку надводних безпілотників на місто.
- Окупанти спершу стверджували, що "бахнуло щось" не в повітрі, адже в такому разі спрацювала б сигналізація машин. Згодом вони написали, що уже від другого вибуху все місто прокинулось, адже через нього й спрацювала сигналізація.
Ворог готується до оборонних дій
- Зазначимо, що останніми тижнями все більше розмов про те, що окупанти готуються до оборонних дій безпосередньо на Кримському півострові. Себто вони розуміють, що Україна рано чи пізно прийде повертати своє.
- Власне, загарбники риють окопи, перекидають техніку й особовий склад у цей регіон та створюють фортифікаційні споруди. Зокрема, про це повідомляли в командуванні української армії.
- Однак речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк переконана, що розгорнув ворог це будівництво навіть не для того, аби втримати під своїм контролем Крим, а просто-таки для того, щоб мати на чому відмивати гроші.