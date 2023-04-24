У ніч на понеділок, 24 квітня, у Севастополь в Криму вчергове навідувалось "бавовнятко". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ та так званого главу міста від окупантів Міхаіла Развожаєва.

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Тривожна ніч у Севастополі: що відомо

Власне, Развожаєва заявив, що Севастополь начебто було атаковано надводними безпілотниками близько 03:00. Водночас він "запевнив", що Чорноморський флот відбив цей "напад" на зовнішньому рейді.

Один надводний дрон був знищений силами ППО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено,

– написали російські телеграм-канали.

Також згодом вони повідомили, що інтервал між цими вибухами був близько 8 хвилин і лунали вони з боку моря. Разом з тим відомо, що цю "бавовну" було чути в Гагарінському, Ленінському та Нахімівському районах Севастополя.

У Севастополі "було гучно" у ніч на 24 квітня: дивіться відео з телеграм-каналів (вибух чути на 32 секунді)

Зверніть увагу! Окупанти спершу стверджували, що "бахнуло щось" не в повітрі, адже в такому разі спрацювала б сигналізація машин. Згодом вони написали, що уже від другого вибуху все місто прокинулось, адже через нього й спрацювала сигналізація.

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