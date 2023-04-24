Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські гауляйтери хочуть на останок відмити гроші.
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Росіяни панікують
Наталія Гуменюк наголосила, що перехоплення розмов окупантів підтверджує, що вони дійсно побоюються, що ЗСУ увійдуть в Крим.
"Вони скаржаться родичам та між собою обговорюють про те, що неминучий наступ ЗСУ, прихід сил оборони, розвиток подій по Кримському півострову", – пояснила вона.
Для того, аби бодай якось протистояти українським захисникам, росіяни намагаються облаштувати додаткові рубежі оборони.
Оскільки усвідомлюють, що розпорядження, які будуть отримувати від військово-політичного керівництва країни будуть суперечити здоровому глузду,
– переконана речниця ОК "Південь".
За її словами, риття окопів – це спосіб зобразити, що вони чинили хоча б якийсь спротив.
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У Криму відмивають гроші
Наталія Гуменюк зазначила, що те, що відбувається на пляжній зоні в Криму, виглядає доволі двозначно.
Чиновницький потенціал, який накопичений в Криму і відчував себе досить спокійно за часів анексії, усвідомлює, що вже пора збирати речі й намагається відмити гроші на останок на прибережній смузі,
– повідомила вона.
На її думку, Росія виділяє багато коштів на зведення оборонних споруд. Натомість її підлеглі лише імітують активну роботу, розуміючи всю безглуздість ситуації.
Крим готується до зустрічі із ЗСУ: головне
- Генштаб повідомив, що росіяни переводять бойові підрозділи, які розташовувались в Скадовську Херсонської області до Криму.
- Завдяки знімкам з супутника стало відомо, що окупанти поруч з містом Керч – по трасі Е97 – розмістили військовий об'єкт, а також радіолокаційну станцію (РЛС), яка розташована в районі Ольвінських каменоломень.
- Водночас на півострові доволі неспокійно через українську "бавовну". 13 квітня в районі села Кринички Кіровського району місцеві жителі чули вибухи. Відомо, що в цьому місці окупанти зберігали військову техніку.