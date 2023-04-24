Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские гауляйтеры хотят напоследок отмыть деньги.
Смотрите также От ПВО до танков Abrams и F-16: как Египет поможет Украине победить Россию
Россияне паникуют
Наталья Гуменюк подчеркнула, что перехват разговоров окупантов подтверждает, что они действительно опасаются, что ВСУ войдут в Крым.
"Они жалуются родственникам и между собой обсуждают о том, что неизбежное наступление ВСУ, приход сил обороны, развитие событий по Крымскому полуострову", – пояснила она.
Чтобы хоть как-то противостоять украинским защитникам, россияне пытаются обустроить дополнительные рубежи обороны.
Поскольку отдают себе отчет, что распоряжения, которые будут получать от военно-политического руководства страны будут противоречить здравому смыслу,
– убеждена спикер ОК "Юг".
По ее словам, рытье окопов – это способ изобразить, что они оказывали хоть какое-то сопротивление.
Наталья Гуменюк рассказала, как крымские гауляйтеры пытаются обмануть российские власти: смотрите видео
В Крыму отмывают деньги
Наталья Гуменюк отметила, что происходящее на пляжной зоне в Крыму выглядит довольно двусмысленно.
Чиновничий потенциал, который накоплен в Крыму и чувствовал себя довольно спокойно во времена аннексии, осознает, что уже пора собирать вещи и пытается отмыть деньги на остаток на прибрежной полосе,
– сообщила она.
По ее мнению, Россия выделяет много средств на строительство оборонных сооружений. Зато ее подчиненные лишь имитируют активную работу, понимая всю нелепость ситуации.
Крым готовится к встрече с ВСУ: главное
- Генштаб сообщил, что русские переводят боевые подразделения, которые размещались в Скадовске Херсонской области в Крым.
- Благодаря снимкам со спутника стало известно, что оккупанты рядом с городом Керчь – по трассе Е97 – разместили военный объект, а также радиолокационную станцию (РЛС), расположенную в районе Ольвинских каменоломен.
- В то же время на полуострове достаточно беспокойно из-за украинского "хлопка". 13 апреля в районе села Кринички Кировского района местные жители слышали взрывы. Известно, что в этом месте оккупанты хранили военную технику.