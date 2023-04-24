Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские гауляйтеры хотят напоследок отмыть деньги.

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Россияне паникуют

Наталья Гуменюк подчеркнула, что перехват разговоров окупантов подтверждает, что они действительно опасаются, что ВСУ войдут в Крым.

"Они жалуются родственникам и между собой обсуждают о том, что неизбежное наступление ВСУ, приход сил обороны, развитие событий по Крымскому полуострову", – пояснила она.

Чтобы хоть как-то противостоять украинским защитникам, россияне пытаются обустроить дополнительные рубежи обороны.

Поскольку отдают себе отчет, что распоряжения, которые будут получать от военно-политического руководства страны будут противоречить здравому смыслу,

– убеждена спикер ОК "Юг".

По ее словам, рытье окопов – это способ изобразить, что они оказывали хоть какое-то сопротивление.

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В Крыму отмывают деньги

Наталья Гуменюк отметила, что происходящее на пляжной зоне в Крыму выглядит довольно двусмысленно.

Чиновничий потенциал, который накоплен в Крыму и чувствовал себя довольно спокойно во времена аннексии, осознает, что уже пора собирать вещи и пытается отмыть деньги на остаток на прибрежной полосе,

– сообщила она.

По ее мнению, Россия выделяет много средств на строительство оборонных сооружений. Зато ее подчиненные лишь имитируют активную работу, понимая всю нелепость ситуации.

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