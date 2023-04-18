Эксплуатация РЛС началась с августа 2022 года. Примечательно, что в Google картах сам объект отсутствует.

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Россияне скрывают свой военный объект в Крыму

По трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи журналистам удалось обнаружить военный объект. Рядом с ним в районе Ольвинских каменоломен расположена российская радиолокационная станция.



Российский военный объект под Керчью / Фото Радио Свобода

Судя по снимкам, этот военный объект начали строить 24 июля 2022, а уже через месяц, в августе того же года, начали его эксплуатировать. Журналисты также сообщили, что российские войска продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крымского полуострова.



Радиолокационная станция россиян в Крыму / Фото Радио Свобода

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