Эксплуатация РЛС началась с августа 2022 года. Примечательно, что в Google картах сам объект отсутствует.
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Россияне скрывают свой военный объект в Крыму
По трассе Е97 справа от дороги в направлении Керчи журналистам удалось обнаружить военный объект. Рядом с ним в районе Ольвинских каменоломен расположена российская радиолокационная станция.
Российский военный объект под Керчью / Фото Радио Свобода
Судя по снимкам, этот военный объект начали строить 24 июля 2022, а уже через месяц, в августе того же года, начали его эксплуатировать. Журналисты также сообщили, что российские войска продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крымского полуострова.
Радиолокационная станция россиян в Крыму / Фото Радио Свобода
Крым: последние новости
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- Первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что наша страна рассматривает все пути деоккупации Крыма. Речь идет и о военном, и о дипломатическом, и о смешанном варианте.
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