Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Также в эфире национального телемарафона он не исключил, что некоторые взрывы на территории Крыма могут быть связаны с испытаниями Украиной новых образцов вооружения.

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Украина будет применять в Крыму любое незапрещенное оружие

Данилов подчеркнул, что Крым – это территория Украины.

И мы будем испытывать и применять там любое оружие, не запрещенное международным законодательством, которое поможет освободить наши территории,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, некоторые взрывы в Крыму могут быть из-за испытаний новых образцов вооружения.

"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может, там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – объяснил Данилов.

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