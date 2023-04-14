Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Также в эфире национального телемарафона он не исключил, что некоторые взрывы на территории Крыма могут быть связаны с испытаниями Украиной новых образцов вооружения.
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Украина будет применять в Крыму любое незапрещенное оружие
Данилов подчеркнул, что Крым – это территория Украины.
И мы будем испытывать и применять там любое оружие, не запрещенное международным законодательством, которое поможет освободить наши территории,
– отметил секретарь СНБО.
По его словам, некоторые взрывы в Крыму могут быть из-за испытаний новых образцов вооружения.
"Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым – это наша территория. Может, там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю", – объяснил Данилов.
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Во временно оккупированном Крыму тревожно
- После начала полномасштабной войны в Украине во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. 13 апреля в Севастополе также слышали стрельбу, которая на фоне ожидания контрнаступления ВСУ вызвала настоящую панику
- Более того, в этот день на Востоке полуострова гремели взрывы вблизи мест хранения российской военной техники.
- Оккупанты боятся. Из-за взрывов кремлевский гауляйтер Сергей Аксенов сообщил об отмене демонстраций на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и парада на 9 мая. Их не будут проводить "из соображений безопасности".