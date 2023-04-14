Отключение будет продолжаться около 9 часов. Об этом сообщили в так называемой российской администрации города Керчь.
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Что известно об отключении телевидения и радио в Крыму
В так называемом радиотелевизионном передающем центре (РТПЦ) временно оккупированного Крыма заявили, что профилактические работы на объектах в Симферополе, Красноперекопске, Керчи и Ялте проведут 19 апреля.
Профилактические работы будут продолжаться с 2 до 11 часов с прекращением трансляций всех телерадиопрограмм,
– сообщили в оккупационной администрации.
Ранее отключение телевидения и радиовещания в городах Крыма должно было состояться 17 апреля, однако этот день объявили выходным, поэтому все работы перенесли на другую дату.
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- В канун первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в Крыму прозвучало обращение главы ГУР Буданова. В нем глава украинской разведки заверил, что временно оккупированные Крым, Донбасс и другие захваченные Россией территории вернутся домой.