Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Також в ефірі національного телемарафону він не виключив, що деякі вибухи на території Криму можуть бути пов'язані з випробуваннями Україною нових зразків озброєння.
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Україна застосовуватиме в Криму будь-яку незаборонену зброю
Данілов наголосив, що Крим – це територія України.
І ми будемо випробовувати та застосовувати там будь-яку зброю, не заборонену міжнародним законодавством, яка допоможе звільнити наші території,
– зазначив секретар РНБО.
За його словами, деякі вибухи в Криму можуть бути через випробування нових зразків озброєння.
"Повірте, якщо є випробування того чи іншого озброєння, то вони проходять на нашій території. Ще раз підкреслюю, Крим – це наша територія. Може там проходили саме в такий день випробування нових сучасних видів озброєння. Я цього не виключаю", – пояснив Данілов.
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В тимчасово окупованому Криму тривожно
- Після початку повномасштабної війни в Україні у тимчасово окупованому Криму дедалі частіше почали лунати вибухи. 13 квітня у Севастополі також чули стрілянину, яка на тлі очікування контрнаступу ЗСУ викликала справжню паніку.
- Ба більше, у цей день на Сході півострова гриміли вибухи поблизу місць зберігання російської військової техніки.
- Окупанти бояться. Через вибухи кремлівський гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив про скасування демонстрацій на 1 травня, ходу "Безсмертного полку" та параду на 9 травня. Їх не проводитимуть "з міркувань безпеки".