Про це повідомили низка російських телеграм-каналів. Там також оприлюднили відео, на яких чути звук стрілянини.

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Зауважимо, що наразі невідомо, що саме стало причиною стрілянини. Однак у росіян, які окупували півострів, це викликало справжню паніку.

Додамо, що вранці 13 квітня "бавовна" пролунала в районі села Кринички Кіровського району. З опублікованих кадрів видно, що там окупанти зберігали свою техніку. За даними місцевих, у районі вибуху було багато російської техніки.

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Це й не дивно, адже крім чуток про контрнаступ ЗСУ, загарбників регулярно кошмарять українські партизани. До прикладу, днями представники руху "Атеш" виявили бензосклад ворога у тимчасово окупованому Сімферополі.

Деталі повідомили самі партизани на своїй сторінці у телеграмі. Вони зазначили, що "Атеш" бачить усе. Також вони показали кадри, на яких видно точне місцерозташування складу з бензином ворога.

А ще 5 квітня партизани показали фотографії лінії оборони, що належить російській армії. Вона розташована біля Новопавлівки в Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму. Партизани повідомили, що мають інформацію про кожну окопну систему, траншею та позицію вогню, яку загарбники готують для своєї оборони, яка вже провалена.

Раніше постійний представник Зеленського в Криму Таміла Ташева заявила, що Крим буде звільнений військовим шляхом. Раніше на саміті "Кримської платформи" говорили про дипломатичний шлях, проте Росія самостійно змінила правила гри, а відтак пріоритети України змінились.