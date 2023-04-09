Про це заявила постійний представник Зеленського в АР Крим Таміла Ташева. Вона вважає, що Крим буде звільнений військовим шляхом.

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Стратегію деокупації півострова змінять

Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що скоріше за все звільнення буде військовим шляхом,

– сказала постпред.

Вона також додала, що після спроб Росії анексувати ще чотири українські області стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим.

Беручи до уваги те, що деокупація півострова може відбутися в короткий термін, керівництву України потрібно підготувати зміни до "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму". За словами Ташевої, цю роботу планують завершити влітку.

"Можливо, у червні – липні планується засідання РНБО України, де буде прийнято оновлену "Стратегію деокупації та реінтеграції", яка враховуватиме повномасштабне вторгнення та розуміння того, що деокупація може відбутися в більш короткі терміни", – заявила Ташева.

Деокупація Криму вже розпочалась