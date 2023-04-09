Вибухи у Феодосії цілком можуть бути початком операції щодо звільнення Криму. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.
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Що могло спричинити "бавовну" у Феодосії
"Найімовірніше, це початкові дії щодо деокупації території України, зокрема Криму", – припустив полковник ЗСУ.
За його словами, "бавовна" в Криму останнім часом свідчить про те, що Україна має свої засоби для ураження, які можуть діставати до півострова.
Наприклад, ОТРК "Грім-2", що розроблявся українським конструкторським бюро або ж партнери передали нашій державі нові зразки озброєння. Зокрема, відповідне завдання могла виконати ракета Storm Shadow.
Водночас росіяни розгортають системи протиповітряної оборони у Криму. Однак це не зупинить Україну від звільнення нашого півострова.
Ми починаємо працювати. Ймовірно, через місяць почнуться наступальні дії, які вже давно анонсовані,
– сказав військовий експерт.
Так, зазвичай приблизно за місяць до наступальних дій починається робота по тилах ворога. А окупований півострів Крим є глибоким тилом російських загарбників.
Світан припустив, що могло спричинити вибухи у Феодосії: дивіться відео
Росіяни намагаються врятувати техніку в Криму
На півночі Криму в районі селища Медведівка Джанкойського району окупанти почали виводити техніку з бази. Росіяни перекидають її на Запорізький і Херсонський напрямки та розосереджують. Ворог робить це для того, щоб убезпечити свою техніку від "бавовни" в Криму.
"Найімовірніше, у них є якась інформація щодо підготовки до завдання ударів. Тож вони перед цим ударом розосереджують техніку, вивозячи її з місць дислокації. Це те, що ми сьогодні бачимо", – зазначив полковник ЗСУ.
У Криму почастішала "бавовна": останні новини
- Так звана окупаційна влада Криму вже встигла знайти виправдання вибухам у Феодосії 8 квітня. Там заявили, що це робота російської ППО, якій начебто вдалося "збити ворожий об'єкт".
- Утім, заспокоїти росіян не вдалося. "Бавовна" у Феодосії викликала хвилю паніки серед громадян країни-агресорки. Вони шоковані тим фактом, що нібито "українська" ракета долетіла до Феодосії.
- Вночі 4 квітня вибухи пролунали в районі Армянська. Повідомлялося, що невідомі безпілотники атакували занедбану ферму, на якій розташовувалися російські військові. Унаслідок цього виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати лише зранку.