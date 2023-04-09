Взрывы в Феодосии вполне могут быть началом операции по освобождению Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Что могло вызвать "хлопок" в Феодосии
"Вероятнее всего, это начальные действия по деоккупации территории Украины, в частности Крыма", – предположил полковник ВСУ.
По его словам, "хлопок" в Крыму в последнее время свидетельствует о том, что у Украины есть свои средства для поражения, которые могут доставать до полуострова.
Например, ОТРК "Гром-2", который разрабатывался украинским конструкторским бюро или же партнеры передали нашему государству новые образцы вооружения. В частности, соответствующую задачу могла выполнить ракета Storm Shadow.
В то же время россияне развертывают системы противовоздушной обороны в Крыму. Однако это не остановит Украину от освобождения нашего полуострова.
Мы начинаем работать. Вероятно, через месяц начнутся наступательные действия, которые уже давно анонсировали,
– сказал военный эксперт.
Так, обычно примерно за месяц до наступательных действий начинается работа по тылам врага. А оккупированный полуостров Крым является глубоким тылом российских захватчиков.
Свитан предположил, что могло вызвать взрывы в Феодосии: смотрите видео
Россияне пытаются спасти технику в Крыму
На севере Крыма в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупанты начали выводить технику с базы. Россияне перебрасывают ее на Запорожское и Херсонское направления и рассредоточивают. Враг делает это для того, чтобы обезопасить свою технику от "хлопка" в Крыму.
"Вероятнее всего, у них есть какая-то информация о подготовке к нанесению ударов. Поэтому они перед этим ударом рассредоточивают технику, вывозя ее из мест дислокации. Это то, что мы сегодня видим", – отметил полковник ВСУ.
В Крыму участился "хлопок": последние новости
- Так называемые оккупационные власти Крыма уже успели найти оправдание взрывам в Феодосии 8 апреля. Там заявили, что это работа российской ПВО, которой вроде бы удалось "сбить враждебный объект".
- Впрочем, успокоить россиян не удалось. "Хлопок" в Феодосии вызвал волну паники среди граждан страны-агрессора. Они шокированы тем фактом, что якобы "украинская" ракета долетела до Феодосии.
- Ночью 4 апреля взрывы прогремели в районе Армянска. Сообщалось, что неизвестные беспилотники атаковали запущенную ферму, на которой размещались российские военные. В результате возник пожар. Его удалось ликвидировать только утром.