Ставленник Кремля во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что якобы сбили "украинскую" ракету, пишет 24 Канал. После прилета в Феодосии что-то горит.

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Россияне "нашли" у Украины дальнобойные ракеты

Однако версия россиян об "украинской" ракете не выдерживает никакой критики, на что обратил внимание активист Сергей Стерненко. Причина в том, что ближайшие позиции Сил обороны Украины от Феодосии не менее чем за 300 километров.

Как известно, у Украины нет ракет с такой дальностью действия, хотя украинские военные были бы рады их иметь.

"Россияне сообщат о якобы сбивании ракеты над пока еще оккупированной Феодосией. Только нюанс. Расстояние до наших ближайших позиций почти 300 километров. Какая ракета?", – риторически спрашивает Стерненко.

Но на этом российские пропагандисты не остановились. Они говорят, что ракета пролетела на высоте более 15 километров и была сбита ЗРК С-300. В России уже даже высчитали, что ракету запустили с украинского полигона Тузлов. С этого полигона в Феодосию по прямой траектории расстояние 415 километров.



От линии разграничения до Феодосии не менее 250 километров / Скриншот

По предварительной информации, взрывы в Феодосии прогремели недалеко от порта. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тоже прокомментировал "хлопок".

"Во временно оккупированной Феодосии кого-то выбирают", – написал он.

У россиян паника после прилета

"Хлопок" в Феодосии спровоцировал шок, панику и ненависть у россиян, которые в социальных сетях выражают свою "озабоченность".

Россияне шокированы, что "украинская" ракета долетает уже в Феодосию. Оккупанты не понимают, почему не работает их расхваленная противовоздушная оборона. Что интересно, россияне не верят оккупационным властям, что это "украинская" ракета, сообщая, что у Украины нет такого оружия.



Россияне возмущены из-за "хлопка" в Феодосии / Скриншот из сети

Также они размышляют о том, откуда же прилетела ракета. Россияне утверждают, что ракета прилетела с Черного моря, хотя украинских кораблей там нет.

Россияне задают логический вопрос главному алкоголику России Дмитрию Медведеву, который угрожал ядерным ударом по Украине, если в Крыму что-то будет происходить. В частности, почему Медведев не выполняет свои ядерные угрозы.



Реакция на "хлопок" в Феодосии / Скриншот из сети

Некоторые из россиян в комментариях пишут, что не хотят уезжать из Феодосии из-за красивых пляжей. Другие пишут, что в Крыму роют окопы, поэтому ни о каком пляжном сезоне не приходится даже мечтать.