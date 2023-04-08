Ставленик Кремля в тимчасово окупованому Криму Сергєй Аксьонов заявив, що нібито збили "українську" ракету, пише 24 Канал. Після прильоту у Феодосії щось горить.

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Росіяни "знайшли" в України далекобійні ракети

Однак версія росіян про "українську" ракету не витримує жодної критики, на що звернув увагу активіст Сергій Стерненко. Причина в тому, що найближчі позиції Сил оборони України від Феодосії щонайменше за 300 кілометрів.

Як відомо, Україна не має ракет з такою дальністю дії, хоча українські військові були б раді їх мати.

"Росіяни повідомлять про нібито збиття ракети над поки ще окупованою Феодосією. Тільки нюанс. Відстань до наших найближчих позицій майже 300 кілометрів. Яка ракета?" – риторично запитує Стерненко.

Та на цьому російські пропагандисти не зупинилися. Вони кажуть, що ракета пролетіла на висоті понад 15 кілометрів і була збита ЗРК С-300. У Росії вже навіть вирахували, що ракету буцімто запустили з українського полігону Тузлов. З цього полігону до Феодосії по прямій траєкторії відстань 415 кілометрів.



Від лінії розмежування до Феодосії щонайменше 250 кілометрів / Скриншот

За попередньою інформацією, вибухи у Феодосії пролунали неподалік порту. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук теж прокоментував "бавовну".

"У тимчасово окупованій Феодосії когось таки обирають", – написав він.

У росіян паніка після прильоту

"Бавовна" у Феодосії спровокувала шок, паніку та ненависть у росіян, які у соціальних мережах висловлюють свою "стурбованість".

Росіяни шоковані, що "українська" ракета долітає вже до Феодосії. Окупанти не розуміють, чому не працює їхня розхвалена протиповітряна оборона. Що цікаво, росіяни не вірять окупаційній владі, що це "українська" ракета, пишучи, що в України немає такої зброї.



Росіяни обурені через "бавовну" у Феодосії / Скриншот з мережі

Також вони розмірковують над тим, звідки ж прилетіла ракета. Росіяни стверджують, що ракета прилетіла з Чорного моря, хоча українських кораблів там немає.

Росіяни ставлять логічне питання головному алкоголіку Росії Дмітрію Медвєдєву, який погрожував ядерним ударом по Україні, якщо в Криму щось буде відбуватися. Зокрема, чому Медвєдєв не виконує свої ядерні погрози.



Реакція на "бавовну" у Феодосії / Скриншот з мережі

Дехто з росіян у коментарях пише, що не хоче їхати з Феодосії через гарні пляжі. Інші ж пишуть, що в Криму риють окопи, тому ні про який пляжний сезон не доводиться навіть мріяти.