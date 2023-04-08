Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Водночас окупаційна адміністрація, як завжди, виправдовується роботою ППО.
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У суботу, 8 квітня, загарбникам у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Феодосії пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Водночас окупаційна адміністрація, як завжди, виправдовується роботою ППО.
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