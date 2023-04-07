Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, Крим має вагоме значення у процесі звільнення українських територій від окупантів.

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Ситуація на півострові

Рефат Чубаров пояснив, що ніхто не виключає перемовини як механізм для того, щоб розв'язувати питання, пов'язані безпосередньо з війною.

ЗСУ наближаються до Кримського півострова і ситуація розвивається таким чином: підірваний міст через Керченську протоку, коридор суходільний вже перекритий, Україна володіє високоточною, далекобійною артилерією,

– наголосив він.

На його думку, за такого сценарію окупанти готові покинути Крим. Ймовірно, це свідчення початку інтеграційних процесів у Москві.

Тож факт перемовин цілком можливий бодай задля того, щоб не втрачати життя українських захисників.

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Перемир'я не буде

Голова Меджлісу кримськотатарського народу зосередив увагу на тому, що про переговори може мовитися лише тоді, коли ворог буде готовий поступитися та прибрати свої війська з української землі.

Тобто переговори задля того, щоб показати шляхи й механізми звільнення ворогом території, але не переговори про перемир'я – це всім очевидно!

– переконаний він.

За його словами, на міжнародній арені Україна зробила все для того, аби увесь світ її підтримав у тому, що завершення цієї війни – це повне відновлення територіальної цілісності української держави.

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