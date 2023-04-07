У п'ятницю, 7 квітня, громадськість сколихнула новина про те, що можливо у росіян з'явився доступ до планів української армії. Проте разом з тим незрозуміло, для чого загарбникам відкрито говорити про те, що вони обізнані у намірах ЗСУ. Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що "мотиви є", – інформує 24 Канал.
Дивіться також Шлюпки лише для іноземців: світові гіганти масово рятуються втечею з Росії
Яка мета Росії?
За словами Юсова, окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й – держав-членів НАТО. Вочевидь, ворог прагне посіяти хаос, зірвати плани українських військових щодо звільнення територій та Заходу стосовно постачань озброєння.
Для чого росіянам це потрібно? Насправді мотивація є. І йдеться не лише про витік… Сьогодні використовуються усі засоби та інструменти для того, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, звільнення українських територій, уповільнити або зірвати допомогу міжнародної проукраїнської коаліції,
– сказав представник ГУР.
Окрім того, він зазначив, що "Росія залишається потужним гравцем з чималим фінансовим ресурсом". Часом навіть ворог може використовувати шалені кошти для того, аби проводити різноманітні інформаційно-психологічні операції, – як у цьому випадку щодо можливого "витоку інформації" про контрнаступ.
"Витік" чи банальний фейк?
- Важливо зазначити, що поки не можна сказати точно, чи справді Росія володіє інформацією про контрнаступальні операції української армії чи лише вдає, що це так.
- Відповідь на це питання стане відомою уже зовсім скоро, адже у міноборони Сполучених Штатів Америки взялись розслідувати цю справу.
- Власне, у Пентагоні мають невдовзі сказати, що це: інформаційна операція ворога чи справді витік. Поки слід трохи почекати та не робити передчасних висновків.