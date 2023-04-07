У п'ятницю, 7 квітня, громадськість сколихнула новина про те, що можливо у росіян з'явився доступ до планів української армії. Проте разом з тим незрозуміло, для чого загарбникам відкрито говорити про те, що вони обізнані у намірах ЗСУ. Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону констатував, що "мотиви є", – інформує 24 Канал.

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Яка мета Росії?

За словами Юсова, окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й – держав-членів НАТО. Вочевидь, ворог прагне посіяти хаос, зірвати плани українських військових щодо звільнення територій та Заходу стосовно постачань озброєння.

Для чого росіянам це потрібно? Насправді мотивація є. І йдеться не лише про витік… Сьогодні використовуються усі засоби та інструменти для того, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, звільнення українських територій, уповільнити або зірвати допомогу міжнародної проукраїнської коаліції,

– сказав представник ГУР.

Окрім того, він зазначив, що "Росія залишається потужним гравцем з чималим фінансовим ресурсом". Часом навіть ворог може використовувати шалені кошти для того, аби проводити різноманітні інформаційно-психологічні операції, – як у цьому випадку щодо можливого "витоку інформації" про контрнаступ.

Зверніть увагу! Вочевидь, ситуація в окупантів на полі бою настільки погана, що Кремлю доводиться підіймати ставки. У цьому ж включенні Андрій Юсов згадав про ядерний шантаж Росії та вкиди стосовно можливого надання Білорусі ядерного озброєння. Робиться це, знову ж таки, для того, аби завадити контрнаступу, допомозі від партнерів тощо.

"Витік" чи банальний фейк?