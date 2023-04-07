Як передають пропагандистські ЗМІ, тактичну ядерну зброю можуть розмістити де завгодно. У раді безпеки Білорусі заявили, що остаточне рішення щодо цього прийматиме Лукашенко й Путін, інформує 24 Канал.

До теми Я в цьому питанні радикал, – Лукашенко зробив дивну заяву про ядерку на зустрічі з Путіним

Передумали розміщувати ядерку на кордоні з Польщею

У Білорусі заявили, що розмістити тактичну ядерну зброю можуть будь-де. Протяжність країни всього 600 кілометрів, що дозволяє зберігати ядерку у будь-якому місці.

Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити де завгодно,

– заявили у Білорусі.

Окрім того, за словами білоруського диктатора Лукашенка, на території країни буцімто збереглося "43 точки розміщення ядерної зброї". Прибічники Кремля стверджували, що нібито ці місця "цілком придатні для збереження ядерки".

Разом з тим, у білоруській раді безпеки вважають, що до застосування тактичної чи стратегічної ядерної зброї справа не дійде. Її розміщення буцімто необідне лише для "попередження й забезпечення безпеки" так званої "союзної держави".

Чи дійсно у Білорусі збереглися місця розміщення ядерки

Нині більшість місць, де раніше зберігали ядерну зброю у Білорусі, покинуті й розграбовані. Після підписання Будапештського меморандуму країна віддала всю ядерку Росії. Останній ешелон з ядерними боєголовками виїхав з Білорусі у 1996 році. Відтоді всі місця, де раніше зберігали й розміщали ядерну зброю, покинули. Нині старі пускові шахти затоплено, а склади й військові бази зруйновані.

Лишилося лише декілька старих баз, де можуть теоретично розмістити ядерку. Одне з таких – база "Гомель-30". У минулому це був унікальний об'єкт – свого роду головний склад зі зберігання ядерної зброї.

До цього часу там збереглася частина обладнання, ангари можна дообладнати для зберігання ядерної зброї. Припускають, що російський диктатор може розмістити її саме там.

Розміщення ядерки у Білорусі: що відомо