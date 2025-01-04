Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів тих областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Де є загроза атаки "Шахедами"

19:06, 4 січня Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

18:54, 4 січня БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на межі Сумщини, Черкащини, Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.

18:30, 4 січня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу

18:25, 4 січня Ворожий БпЛА у напрямку Ніжина (Чернігівщина) з північного сходу.

18:23, 4 січня Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на південному заході Сумщини та центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.

17:44, 4 січня Ворожі ударні БпЛА на сході Чернігівщини та Сумщини, курс – південно-західний.

17:42, 4 січня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.