Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Где есть угроза атаки "Шахедами"
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.
- БПЛА на юге Черниговской области, курс - юго-западный;
- БПЛА на границе Сумщины, Черкасской, Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока
Вражеский БпЛА в направлении Нежина (Черниговская область) с северо-востока.
Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный.
Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.