Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Где есть угроза атаки "Шахедами"

19:06, 4 января Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.

18:54, 4 января БПЛА на юге Черниговской области, курс - юго-западный;

БПЛА на границе Сумщины, Черкасской, Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс - юго-западный.

18:30, 4 января Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока

18:25, 4 января Вражеский БпЛА в направлении Нежина (Черниговская область) с северо-востока.

18:23, 4 января Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на юго-западе Сумщины и центре Черниговщины, курс - юго-западный.

17:44, 4 января Вражеские ударные БпЛА на востоке Черниговщины и Сумщины, курс – юго-западный.

17:42, 4 января Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.