Как передают пропагандистские СМИ, тактическое ядерное оружие могут разместить где угодно. В Совбезе Беларуси заявили, что окончательное решение по этому поводу будет принимать Лукашенко и Путин, информирует 24 Канал.
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Передумали размещать ядерку на границе с Польшей
В Беларуси заявили, что разместить тактическое ядерное оружие могут где угодно. Протяженность страны всего 600 километров, что позволяет хранить ядерку в любом месте.
Не обязательно размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно,
– заявили в Беларуси.
Кроме того, по словам белорусского диктатора Лукашенко, на территории страны якобы сохранилось "43 точки размещения ядерного оружия". Сторонники Кремля утверждали, что эти места "вполне пригодны для сохранения ядерки".
Вместе с тем, в белорусском Совбезе считают, что до применения тактического или стратегического ядерного оружия дело не дойдет. Ее размещение якобы необходимо только для "предупреждения и обеспечения безопасности" так называемого "союзного государства".
Действительно ли в Беларуси сохранились места размещения ядерки
Сейчас большинство мест, где ранее хранили ядерное оружие в Беларуси, брошенные и разграбленные. После подписания Будапештского меморандума страна отдала всю ядерку России. Последний эшелон с ядерными боеголовками уехал из Белоруссии в 1996 году. С тех пор все места, где раньше хранили и размещали ядерное оружие, покинули. В настоящее время старые пусковые шахты затоплены, а склады и военные базы разрушены.
Осталось всего несколько старых баз, где могут теоретически разместить ядерку. Одно из таких – база "Гомель-30". В прошлом это был уникальный объект – своего рода главный склад по хранению ядерного оружия.
К этому времени там сохранилась часть оборудования, ангары можно оборудовать для хранения ядерного оружия. Предполагается, что российский диктатор может разместить его именно там.
Размещение "ядерки" в Беларуси: что известно
- 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Он аргументировал это тем, что Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном. В Кремле считает такой шаг западной страны "серьезной эскалацией".
- Белоруссия поддержала решение российского диктатора. Правительство страны назвал это "вынужденным шагом". Кроме того, в белорусском минобороны добавили, что военное сотрудничество с Россией якобы осуществляется в "строгом соответствии" с международным правом.
- В мире на "ядерный шантаж" Путина отреагировали достаточно сдержанно. Лидеры многих стран выразили уверенность, что российский диктатор такими действиями только хочет "запугать" всех, однако применять тактическое ядерное оружие он вряд ли будет.