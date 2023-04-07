Как передают пропагандистские СМИ, тактическое ядерное оружие могут разместить где угодно. В Совбезе Беларуси заявили, что окончательное решение по этому поводу будет принимать Лукашенко и Путин, информирует 24 Канал.

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Передумали размещать ядерку на границе с Польшей

В Беларуси заявили, что разместить тактическое ядерное оружие могут где угодно. Протяженность страны всего 600 километров, что позволяет хранить ядерку в любом месте.

Не обязательно размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно,

– заявили в Беларуси.

Кроме того, по словам белорусского диктатора Лукашенко, на территории страны якобы сохранилось "43 точки размещения ядерного оружия". Сторонники Кремля утверждали, что эти места "вполне пригодны для сохранения ядерки".

Вместе с тем, в белорусском Совбезе считают, что до применения тактического или стратегического ядерного оружия дело не дойдет. Ее размещение якобы необходимо только для "предупреждения и обеспечения безопасности" так называемого "союзного государства".

Действительно ли в Беларуси сохранились места размещения ядерки

Сейчас большинство мест, где ранее хранили ядерное оружие в Беларуси, брошенные и разграбленные. После подписания Будапештского меморандума страна отдала всю ядерку России. Последний эшелон с ядерными боеголовками уехал из Белоруссии в 1996 году. С тех пор все места, где раньше хранили и размещали ядерное оружие, покинули. В настоящее время старые пусковые шахты затоплены, а склады и военные базы разрушены.

Осталось всего несколько старых баз, где могут теоретически разместить ядерку. Одно из таких – база "Гомель-30". В прошлом это был уникальный объект – своего рода главный склад по хранению ядерного оружия.

К этому времени там сохранилась часть оборудования, ангары можно оборудовать для хранения ядерного оружия. Предполагается, что российский диктатор может разместить его именно там.

Размещение "ядерки" в Беларуси: что известно