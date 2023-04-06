Своими мыслями белорусский диктатор поделился з російськими пропагандистами, информирует 24 Канал. Лукашенко таким образом комментировал заявления французского президента Эмануэля Макрона о недопустимости размещения Россией своей ядерного оружия на территории Беларуси.

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Сначала Лукашенко начал кивать в сторону США.

"Нужно выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где оно размещено", – сказал диктатор.

"Я в этом вопросе радикал": Лукашенко предложил "идеальное" решение

При этом Лукашенко озвучил план, "лучший" – по его убеждению, как предотвратить дальнейшую ядерную эскалацию – говорит, что в этом вопросе он радикал.

Я вообще по этому поводу радикал. Я считаю, что ядерное оружие нужно в течение буквально некоторого времени свезти вместе и уничтожить. Вот и все… Давайте соберем все вместе и уничтожим. Это самый лучший вариант,

– заявил Лукашенко.

Лукашенко снова гостит у Путина

Путин и Лукашенко проводят сегодня, 6 апреля, в Москве заседание Высшего госсовета Союзного государства. Белорусский президент также рассказал о вчерашних переговорах с Путиным: заявил, что вчера "приняли решение по всем вопросам": обсуждали "общую безопасность и оборону".

Лукашенко вообще довольно философский во время этого визита. Да, он поделился, что идеологическое противостояние с мероприятием будет продолжаться долго.

Идеологическое противостояние по линии Запад – Восток не ослабнет даже после того, как умолчат пушки. Это – надолго,

– уверен самопровозглашенный президент.

Диктатор также констатировал, что на смену неудачным попыткам экономической блокады идет военный шантаж посредством целенаправленного наращивания сил и средств НАТО у границ Союзного государства.