Своїми думками білоруський диктатор поділився з російськими пропагандистами, інформує 24 Канал. Лукашенко таким чином прокоментував заяви французького президента Емануеля Макрона про неприпустимість розміщення Росією своєї ядерної зброї на території Білорусі.
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Тож, спершу Лукашенко почав кивати в бік США.
"Треба виводити всю ядерну зброю американцям із 5 чи 6 країн, де вона розміщена", – сказав диктатор.
"Я в цьому питанні радикал": Лукашенко запропонував "ідеальне" рішення
При цьому Лукашенко озвучив план, "найкращий" – на його переконання, як запобігти подальшій ядерній ескалації – каже, що в цьому питанні він радикал.
Я взагалі щодо цього радикал. Я вважаю, що ядерну зброю треба протягом буквально деякого часу звезти докупи і знищити. От і все… Давайте зберемо все докупи і знищимо. Це найкращий варіант,
– заявив Лукашенко.
Лукашенко знову гостює в Путіна
Путін та Лукашенко проводять сьогодні, 6 квітня, в Москві засідання Вищої держради Союзної держави. Білоруський президент також розповів про вчорашні переговори з Путіним: заявив, що вчора "ухвалили рішення з усіх питань": обговорювали "спільну безпеку та оборону".
Лукашенко узагалі доволі філософський під час цього візиту. Так, він поділився, що ідеологічне протистояння із заходом триватиме довго.
Ідеологічне протистояння по лінії Захід – Схід не ослабне навіть після того, як замовчать гармати. Це – надовго,
– упевнений самопроголошений президент.
Диктатор також констатував, що на зміну невдалим спробам економічної блокади йде військовий шантаж у вигляді цілеспрямованого нарощування сил та засобів НАТО біля кордонів Союзної держави.