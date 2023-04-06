Своїми думками білоруський диктатор поділився з російськими пропагандистами, інформує 24 Канал. Лукашенко таким чином прокоментував заяви французького президента Емануеля Макрона про неприпустимість розміщення Росією своєї ядерної зброї на території Білорусі.

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Тож, спершу Лукашенко почав кивати в бік США.

"Треба виводити всю ядерну зброю американцям із 5 чи 6 країн, де вона розміщена", – сказав диктатор.

"Я в цьому питанні радикал": Лукашенко запропонував "ідеальне" рішення

При цьому Лукашенко озвучив план, "найкращий" – на його переконання, як запобігти подальшій ядерній ескалації – каже, що в цьому питанні він радикал.

Я взагалі щодо цього радикал. Я вважаю, що ядерну зброю треба протягом буквально деякого часу звезти докупи і знищити. От і все… Давайте зберемо все докупи і знищимо. Це найкращий варіант,

– заявив Лукашенко.

Лукашенко знову гостює в Путіна

Путін та Лукашенко проводять сьогодні, 6 квітня, в Москві засідання Вищої держради Союзної держави. Білоруський президент також розповів про вчорашні переговори з Путіним: заявив, що вчора "ухвалили рішення з усіх питань": обговорювали "спільну безпеку та оборону".

Лукашенко узагалі доволі філософський під час цього візиту. Так, він поділився, що ідеологічне протистояння із заходом триватиме довго.

Ідеологічне протистояння по лінії Захід – Схід не ослабне навіть після того, як замовчать гармати. Це – надовго,

– упевнений самопроголошений президент.

Диктатор також констатував, що на зміну невдалим спробам економічної блокади йде військовий шантаж у вигляді цілеспрямованого нарощування сил та засобів НАТО біля кордонів Союзної держави.