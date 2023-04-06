Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. За його словами, у Лукашенка та Путіна дійсно є залежність.

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Путін та Лукашенко залежні

Ігор Яковенко зауважив, що очільники Білорусі та Росії – це дві самотності, які надають перевагу особистим зустрічам.

Видно, потрібні тактичні відчуття,

– пожартував опозиціонер.

На його думку, вони просто не можуть один без одноно.

"Це якась здається фізіологічна залежність цих двох чоловіків", – припустив Яковенко.

Ніхто не приховує, що Лукашенко опинився у кишені Путіна, а це свідчення особистої залежності.

Зрозуміло, що ніяких перспектив ні для Росії, ні для Білорусі в цьому союзі немає і разом вони будуть поступово йти на дно,

– переконаний опозиційний журналіст.

Тим паче, що ознаки цього вже фіксуються.

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Лукашенко не самогубець

Ігор Яковенко розказав, що в інфопросторі постійно шириться думка про те, Путін прагне до подальшого поглиблення інтеграції.

"Куди там ще поглиблювати? Там все вже до дна. Загальну валюту випускати?" – поцікавився опозиціонер.

Єдине, що дійсно може зробити Путінь – це змусити Лукашенка відправити свої війська в Україну.

Але цього не буде, тому що Лукашенко явно не самогубець. Він розуміє, що його військо буде утилізоване дуже швидко, а сам залишиться на одинці зі своїм народом,

– наголосив Яковенко.

За його словами, зустрічі двох лідерів мають більше психологічний, ніж політичний характер.

Збоченство у стосунках Росії та Білорусі

Ігор Яковенко розказав, що Путін та Лукашенко нагадують йому мурашок.

У комах є така практика, коли вони зустрічаються, то один одного погладжують вусами. Це означає, що вони визнають, що ми свої, ми разом у спільному мурашнику, все в порядку,

– зазначив він.

На його думку, у Путіна вусів немає, тож не відомо, як насправді у них відбувається цей ритуал між диктаторами.

Втім, Лукашенко та Путін не можуть відмовитися від палких обіймів на камери, а ще постійно хизуються спільним проведення часу.

"У їхній термінології – це така міцна чоловіча дружба", – переконаний опозиціонер.

Також очільник Росії та Білорусі не дуже поспішають на пенсію, та навряд чи вона в них буде – хіба що в Гаазі в статусі міжнародних злочинців.

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