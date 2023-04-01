На цьому зробили акцент укладачі свіжого звіту Інституту з вивчення війни. У ньому наголосили, що Алєксандр Лукашенко продовжив використовувати гучні публічні заяви. Їхня мета – продемонструвати, що Білорусь – усе ще суверенна держава, хоч її по факту й окупували російські військові.

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Лукашенко хоче, щоб війська Росії пішли

Під час своєї промови Лукашенко неодноразово робив акцент на буцімто суверенності Білорусі. Крім того, не забув повторити наратив, який озвучує з 2020 року. Мовиться про те, що його держава буцімто мішень західної гібридної війни. І що саме тому він став рівноправним партнером Путіна, щоб захистити її.

Мовляв, власне, саме для того диктатори домовилися про розміщення на території ядерної зброї. Що це, переконаний самопроголошений президент, потрібно для захисту "суверенітету та незалежності Білорусі".

Переконує, що Росія не захопила Білорусь

У цьому Лукашенко намагався переконати білорусів. Він наголошував, що російські війська, які використовують Білорусь у ролі полігону, тренуються на її території винятково під керівництвом білоруських офіцерів. І що вони буцімто підпорядковуються військам Білорусі.

Лукашенко, ймовірно, прагне використовувати наратив про те, що Білорусь є повністю суверенною державою і рівноправним партнером Росії в Союзній державі, щоб використовувати інформаційні важелі для того, щоб вимагати виведення російських військ з Білорусі після того, як завершиться вторгнення Росії в Україну,

– наголошують в Інституті.

Лукашенко за перемовини, Пєсков – проти

Але і це ще не все. Лукашенко зауважив, що підтримує мирні переговори. Він вважає, що вони повинні відбутися "якнайшвидше". Ба більше, готовий стати посередником у процесі. Власне, це можна сприймати як натяк на те, що він якомога швидше хоче спекатися російських військ на своїй території.

Тим часом речник Кремля Дмітрій Пєсков відразу ж відкинув пропозицію Лукашенка про припинення вогню. За його словами, у Росії не зацікавлені у серйозних переговорах.

Він наголосив, що російські військові продовжать виконувати свої так звані завдання в Україні. І що лише військові операції Росії – єдиний спосіб Москві досягнути цілей, які вона поставила перед собою.

Заявивши, що Путін і Лукашенко можуть обговорити пропозицію про перемир'я в Україні, Пєсков, ймовірно, мав на меті залишити відкритою можливість для запуску нових інформаційних операцій щодо російських інтересів у припиненні вогню,

– додали в Інституті.

На думку укладачів звіту, наративи про припинення вогню найближчими тижнями можуть бути корисним для Кремля. Таким чином він може спробувати заморозити лінію фронту. І зробить це не просто так, а через страх українського контрнаступу, під час якого наші військові звільнять більше території.