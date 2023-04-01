На этом сделали акцент составители нового отчета Института по изучению войны. В нем подчеркнули, что Александр Лукашенко продолжил использовать громкие публичные заявления. Их цель – продемонстрировать, что Беларусь – все еще суверенное государство, хотя его по факту и оккупировали российские военные.

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Лукашенко хочет, чтобы войска России ушли

Во время своей речи Лукашенко неоднократно делал акцент на якобы суверенности Беларуси. Кроме того, не забыл повторить нарратив, озвучиваемый с 2020 года. Речь идет о том, что его государство якобы мишень западной гибридной войны. И именно поэтому он стал равноправным партнером Путина, чтобы защитить ее.

Мол, собственно именно для того диктаторы договорились о размещении на территории ядерного оружия. Что это, убежден самопровозглашенный президент, нужно для защиты "суверенитета и независимости Беларуси".

Уверяет, что Россия не захватила Беларусь

В этом Лукашенко пытался убедить белорусов. Он отмечал, что российские войска, использующие Беларусь в качестве полигона, тренируются на ее территории исключительно под руководством белорусских офицеров. И что они подчиняются войскам Беларуси.

Лукашенко, вероятно, стремится использовать нарратив о том, что Беларусь является полностью суверенным государством и равноправным партнером России в Союзном государстве, чтобы использовать информационные рычаги для того, чтобы потребовать вывода русских войск из Беларуси после того, как завершится вторжение России в Украину,

– отмечают в Институте.

Лукашенко за переговоры, Песков – против

Но это еще не все. Лукашенко заметил, что поддерживает мирные переговоры. Он считает, что они должны состояться "как можно быстрее". Более того, он готов стать посредником в процессе. Собственно, это можно воспринимать как намек на то, что он как можно скорее хочет избавиться от российских войск на своей территории.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков сразу же отверг предложение Лукашенко о прекращении огня. По его словам, в России не заинтересованы в серьезных переговорах.

Он подчеркнул, что российские военные продолжат выполнять свои так называемые задачи в Украине. И только военные операции России – единственный способ Москве достичь целей, которые она поставила перед собой.

Заявив, что Путин и Лукашенко могут обсудить предложение о перемирии в Украине, Песков, вероятно, имел целью оставить открытой возможность для запуска новых информационных операций по поводу российских интересов в прекращении огня,

– добавили в Институте.

По мнению составителей отчета, нарративы о прекращении огня в ближайшие недели могут быть полезными для Кремля. Таким образом он может попытаться заморозить линию фронта. И сделает это не просто так, а из-за страха украинского контрнаступления, во время которого наши военные освободят больше территории.