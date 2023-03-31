Главные тезисы Лукашенко цитируют белорусские СМИ. Во время выступления он неоднократно отмечал важность "переговоров".

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Страшилки о "третьей мировой" и "уникальном" шансе для переговоров: главные тезисы из выступления Лукашенко

Как передают белорусские пропагандистские СМИ, послание Лукашенко длилось ровно 3 часа. 24 Канал собрал главные тезисы из выступления белорусского диктатора:

"Российскими войсками в Беларуси руководит президент Беларуси".

​ Лукашенко заявил, что полностью контролирует ситуацию в Беларуси. В том числе и российские войска, находящиеся на территории страны.

Не надо пугать людей, что здесь Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси,

– заявил самопровозглашенный президент.

Достаточно интересно, учитывая тот факт, что именно с территории Беларуси часто наносятся ракетные и дроновые удары по Украине.

Страны НАТО "готовят вторжение в Беларусь, чтобы уничтожить ее".

Лукашенко в очередной раз фантазировал о "наступлении Запада на Беларусь" и запугивал население баснями, что их хотят уничтожить. Вместо того чтобы хоть как-то аргументировать свои высказывания, самопровозглашенный президент лишь заявил, что "придет время и все обо всем узнают".

Придет время, я вам расскажу все это. Сегодня не время, продолжается кропотливая закрытая работа,

– попытался оправдать свои слова Лукашенко.

Сейчас "лучшее время для переговоров", другого такого не будет.

​ Значительную часть обращения Александра Лукашенко заняли доводы о том, как "необходимо" Украине немедленно провести переговоры с Россией. Мол, такого "уникального шанса" уже не будет.

В ход пошли традиционные запугивания о "мощи россиян" и выдумки, что якобы "украинские военные уже не хотят воевать". В то же время по поводу контрнаступления ВСУ Лукашенко выдал, что все напрасно и Украине не удастся вернуть оккупированные территории.

Никакого у контрнаступления успеха не будет. Наступать всегда сложнее, чем обороняться. И у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление. Любое,

– попытался убедить в своей правоте Лукашенко.

Мир на грани третьей мировой с "ядерными пожарами".

Чтобы окончательно запугать собравшихся, самопровозглашенный президент Беларуси решил напомнить о ядерном оружии. Мол, на горизонте "уже виднеется третья мировая с ядерными пожарами".

Обратите внимание Путин подставит его так, что обратной дороги не будет: Лукашенко не обрадовался передаче ядерного оружия

Как отмечали раньше белорусские СМИ, мероприятие Лукашенко должны посетить более 2,5 тысячи человек. Среди них: