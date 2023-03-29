Во вторник, 28 марта, некоторые телеграм-помойки сообщили, что Лукашенко может "обратиться к народу" 31 марта. Интересно, что соответствующую информацию распространил у себя официальный канал министерства обороны Беларуси, а также пропагандистские СМИ со ссылкой на администрацию президента подтвердили это, – информирует 24 Канал.

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К кому будет обращаться диктатор

Очевидно, речь идет о том, что Лукашенко выступит с посланием "президента к народу" и Национальному собранию. То есть ко всей коллективной бюрократии Беларуси.

Формат, ставший традиционным в предыдущие годы, сохранится и в этот раз – приглашенные на мероприятие соберутся во Дворце Республики в широком составе. 31-го марта будет очень интересно,

– пишет один из пропагандистских телеграм-каналов.

Если верить белорусским СМИ, которые ссылаются на администрацию президента, то на мероприятии будет более 2,5 тысячи человек, в частности:

депутаты Палаты представителей;

члены Совета Республики;

руководители министерств;

государственных комитетов;

местных органов власти;

представители трудовых коллективов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения;

средства массовой информации и другие верные псы диктатора.

На самом деле не очень понятно, что может быть интересно в обращении старого маразматика к своим муртадам и белорусскому народу, который, собственно, не хочет видеть Лукашенко президентом. Скорее всего, в пятницу, 31 марта, будет рассказывать самопровозглашенный глава Беларуси о том, как у "Минска все хорошо", "Какой Запад плохой, а Путин хороший" и так далее.

Обращение Путина к Федеральному собранию

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин также выступал с маразматическим обращением к коллективной бюрократии своего государства. Во время этого мероприятия он ничего мудрого не сказал – только кашлял и утверждал, что "существуют качество нацисты в Европе", "Россия процветает, преуспевает" и "у Кремля все фантастически".

Кстати, во время этой речи бункерный как раз заявил о прекращении Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, что вызвало резонанс в мировом сообществе. Собственно, это документ, в котором говорилось об обязательности регулярных проверок ядерных арсеналов России и США.