У вівторок, 28 березня, певні телеграм-помийки повідомили, що Лукашенко може "звернутися до народу" 31 березня. Цікаво, що відповідну інформацію поширив в себе офіційний канал міністерства оборони Білорусі, а також згодом пропагандистські ЗМІ з посиланням на адміністрацію президента підтвердили це, – інформує 24 Канал.

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До кого звертатиметься диктатор

Вочевидь, йдеться про те, що Лукашенко виступить з посланням "президента до народу" та Національних зборів. Себто до всієї колективної бюрократії Білорусі.

Формат, що став традиційним у попередні роки, збережеться і цього разу – запрошені на захід зберуться у Палаці Республіки в широкому складі. 31-го березня буде дуже цікаво,

– пише один з пропагандистських телеграм-каналів.

Якщо вірити білоруським ЗМІ, які посилаються на адміністрацію президента, то на заході буде понад 2,5 тисячі осіб, зокрема:

депутати Палати представників;

члени Ради Республіки;

керівники міністерств;

державних комітетів;

місцевих органів влади;

представники трудових колективів, промислових підприємств, сільського господарства, науки, освіти, охорони здоров'я;

засоби масової інформації та інші вірні пси диктатора.

Насправді не дуже зрозуміло, що може бути цікавого у звернення старого маразматика до своїх посіпак та білоруського народу, який, власне, не хоче бачити Лукашенка президентом. Скоріш за все, у п'ятницю, 31 березня, буде розповідати самопроголошений глава Білорусі про те, як у "Мінська все добре", "який Захід поганий, а Путін хороший" і так далі.

Звернення Путіна до Федеральних зборів

Згадаємо, що 21 лютого президент Росії Владімір Путін також виступав із маразматичним зверненням до колективної бюрократії своєї держави. Під час цього заходу він нічого мудрого не сказав – лише кашляв та стверджував, що "існують якість нацисти в Європі", "Росія квітне, процвітає" та "у Кремля все фантастично".

До речі, під час цієї промови бункерний якраз-таки заявив про припинення Росією участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння, що викликало резонанс у світовій спільноті. Власне, це документ, у якому йшлося про обов'язковість регулярних перевірок ядерних арсеналів Росії та США.