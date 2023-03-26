Тактика белорусского диктатора очень проста. Он ее неоднократно демонстрировал и в начале активной фазы, и в последующих беседах с Владимиром Путиным. Об этом 24 Канала сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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По словам Ягуна, речь идет о том, что Россия должна продемонстрировать успехи на фронте. "Возьмите Киев – тогда мы вмешаемся, чтобы вам помочь" – это логика белорусской стороны.

Когда нет успехов на фронте, какой смысл тратить беларусскую армию? Это их логика, и нам она подходит. Никто не собирается их демонстративно провоцировать, хотя российские спецслужбы время от времени пытаются совершать определенные действия на границе, чтобы спровоцировать ответных белорусов.

– подчеркнул генерал-майор.

Он подчеркивает, что сейчас мы держим паритет. "Да, мы держим значительное количество, в то же время не видим возможности их наступления. Поэтому пока эту тему можем отложить", – подытожил Виктор Ягун.

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