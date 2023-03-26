Тактика білоруського диктатора дуже проста. Він її неодноразово демонструва на початку атиквною , і у подальших бесідах з Владіміром Путіним. Про це 24 Каналу сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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За словами Ягуна, йдеться про те, що Росія має продемонструвати якісь успіхи на фронті. "Візьміть Київ – тоді ми втрутимося, щоб вам допомогти" – це логіка білоруської сторони.

Коли немає успіхів на фронті, який сенс Це їхня логіка, і нам вона наразі підходить. Ніхто не збирається їх демонстративно провокувати, хоча російські спецслужби час від часу намагаються здійснювати певні дії на кордоні, щоб спровокувати білорусів на відповідь,

– наголосив генерал-майор.

Він підкреслює, що наразі м тримаємо паритет. "Так, ми тримаємо значну кількість, водночас не бачимо можливості їхнього наступу. "Тому поки цю тему можемо відкласти", – підсумував Віктор Ягун.

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