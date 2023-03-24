Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, как бы украинцы не относились к Беларуси, нельзя их недооценивать. С 1991 года они уделяли достаточно внимания собственному войску. Поэтому сейчас система подготовки у них находится хоть по советским порядкам, но на достаточно высоком уровне.

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Россияне действуют совершенно логично. Они используют весь потенциал небольшой белорусской армии и их учебно-материальной базы. Этим потенциалом пренебрегать нельзя,

– отметил Черник.

Может ли Россия с помощью Беларуси восстановить весь запас утраченной техники

Как подчеркнул Черник, Россия действительно использует белорусские возможности, чтобы пополнить собственный запас техники. Однако восстановить его на довоенный уровень в ближайшее десятилетие оккупанты точно не смогут. Уж слишком большие потери российские захватчики получили в войне против Украины.

В этих объемах это невозможно. На войне уничтожено уже примерно 3500 вражеских танков. Это огромная цифра. В Афганистане СССР потерял 147 танков. Полностью перекрыть потребности России Беларусь не сможет. Но какую-то часть – да,

– считает Черник.

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В первую очередь Россия использует белорусскую технику, которая была законсервирована на складах. Это БМП-1, БМП-2, танки Т-72 и т.д. Но не больше. Выйти на довоенные показатели для России сейчас невозможно.

Сколько российских оккупантов сейчас находятся на территории Беларуси