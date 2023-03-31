На это моментально отреагировали в Кремле. Там заявили, что призыв Лукашенко лидеры России и Беларуси обсудят совместно на следующей неделе.

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Свое предложение "перемирия" Лукашенко сможет обсудить с Путиным на следующей неделе

Александр Лукашенко во время своей 3-часовой речи, большая часть которой была посвящена теме войны в Украине, заявил, что Россия и Украина должны заключить "перемирие". Также он много раз отметил, что Украине необходимо уже сейчас сесть за стол переговоров с агрессорами, ведь потом может быть поздно.

Все вы знаете, путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий,

– заявил Лукашенко во время выступления.

Спикер Кремля Дмитрий Песков на такие слова белорусского диктатора ответил, что "контекст Украины не меняется", а полномасштабное вторжение – "единственный способ достичь цели России". Процитировали представителя российские СМИ.

Как сообщили пропагандисты, Песков отметил, что все свои предложения Лукашенко сможет выразить лично Путину на следующей неделе. Отметим, что вскоре в России состоится встреча "Высшего Государственного совета Союзного государства", на которой будут присутствовать белорусский и российский диктаторы.

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Послание Лукашенко белорусам: коротко о главном

Александр Лукашенко во время своего выступления 31 марта выдал немало пропагандистских нарративов о ходе войны России против Украины. Расскажем о нескольких главных тезисах: