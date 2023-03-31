На це моментально відреагували в Кремлі. Там заявили, що заклик Лукашенка лідери Росії та Білорусі обговорять спільно наступного тижня.

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Свою пропозицію "перемир'я" Лукашенко зможе обговорити з Путіним наступного тижня

Алєксандр Лукашенко під час своєї 3-годинної промови, велику частину якої було присвячено темі війни в Україні, заявив, що Росія та Україна мають укласти "перемир'я". Також він неоднократно наголосив на тому, що Україні необхідно вже і зараз сісти за стіл переговорів з агресорами, адже потім може бути пізно.

Усі ви знаєте, шлях один – переговори. Переговори без попередніх умов,

– заявив Лукашенко під час виступу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на такі слова білоруського диктатора відповів, що "контекст України не змінюється", а повномасштабне вторгнення – "єдиний спосіб досягти мети Росії". Процитували речника російські ЗМІ.

Як повідомили пропагандисти, Пєсков зауважив, що усі свої пропозиції Лукашенко зможе висловити особисто Путіну наступного тижня. Зауважимо, що незабаром у Росії має відбутися зустріч "Вищої Державної ради Союзної держави", на якій будуть присутні білоруський та російський диктатори.

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Послання Лукашенка до Білорусів: коротко про головне

Алєксандр Лукашенко під час свого виступу 31 березня видав чимало пропагандистських наративів стосовно перебігу війни Росії проти України. Розповімо про декілька головних тез: